NBA | risultati della notte 17 maggio | Jokic illumina Denver | ai Lakers sfuma la rimonta

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Nellaitaliana di oggi è giocata una partita dei playoffstagione 2022-2023 di NBA. In campoNuggets e Los Angelesnella prima partita delle finali di conference. Andiamo a scoprire come è andata a finire. Rischiano la beffa clamorosa iNuggets, ma alla fine si salvano e possono festeggiare la vittoria in gara-1finale di conference contro i Los Angelesper 132-126. I padroni di casa fanno il bello e il cattivo tempo per quasi tre quarti di gara, toccano il +21 di vantaggio e sono sospinti da un solito incredibile Nikola, che alla fine chiuderà con 34 punti, 21 rimbalzi e 14 assist, ennesima tripla doppia in questi playoff. Ma quando gara-1 sembrava segnata, ecco che i Los Angeles ...