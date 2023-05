Nato il primo bambino con DNA di tre persone | com’è possibile e qual è la spiegazione

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Un nuovo miracolo della scienza: nasce ilcon DNA di tre. Scopriamo cosa c’è dietro questa straordinaria notizia. Nell’era della genetica avanzata, èilbritannico con il DNA proveniente da tre diverse. Questo incredibile traguardo è stato raggiunto grazie a una tecnica innovativa di fertilizzazione in vitro, con l’obiettivo di prevenire la trasmissione di malattie incurabili ai neonati. Questo straordinario successo, non del tutto inedito, è stato recentemente riportato dal quotidiano The Guardian e citato da numerose agenzie di stampa internazionali. L’ingegneria genetica fa passi da gigante: èundal DNA di tre– grantennistoscana,itIl ...

...sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Cronaca In... Un pazientee residente a Mele di 70 anni, presso la Rianimazione 3° piano Monoblocco, deceduto ...Poi però questointervento del papa a sostegno della guerra di resistenza ucraina è stato ... in particolare quell'"abbaiare dellaalle porte della Russia" additato più volte dal papa come ..."Ha un valore paesaggistico non indifferente" " ha continuato ilcittadino " "poiché ... Il serbatoio eraper servire le abitazioni qui in collina; il test ha dimostrato come, apportate ...

Nato il primo bambino con DNA di tre persone: com’è possibile e ... Grantennis Toscana

PADOVA - Nel tempo libero non guarda le partite dell'Inter di cui è tifosissimo. L'emozione sarebbe troppa, non reggerebbe, e quindi ogni 20 minuti controlla il risultato sul web.Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “Al momento la Russia è impegnata in una guerra fredda a lungo termine contro l’Occidente, che può surriscaldarsi come abbiamo visto in Ucraina. Il nostro parlamento ha ado ...