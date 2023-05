Nasconde un segreto | Cristina Scuccia | la soffiata-choc dal cuore di Mediaset

(Di mercoledì 17 maggio 2023)è una delle principali “attrazioni” di questa edizione dell'Isola dei Famosi. L'ex suora se la sta cavando bene all'interno del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, ma nel frattempo continuano a girare voci più o meno attendibili sul suo conto e in particolare sul suo passato. Tutto è iniziato con la partecipazione e la conseguente vittoria nella seconda edizione di The Voice: da qui sarebbe nata la decisione di abbandonare i voti. Probabilmente lasognava di sfondare nel mondo della musica, ma alla fine si è ritrovata in televisione, a partecipare a uno dei principali reality di. Da quando ha scelto di finire sotto i riflettori, l'ex suora è inseguita da tante indiscrezioni sul suo passato e soprattutto sulla sua vita privata. L'ultima novità riguarda una fonte ...

L'anziana donna, però,un terrificante. Su Rai Movie dalle 21.10 Un principe (quasi) azzurro. Jean Marc è un quarantenne in carriera a capo di una grande azienda e concentrato ...Paola Egonu ha voluto condividere il suocon i follower: ecco cosa ha confessato su Instagram la pallavolista. Gliene manca una. Una soltanto. Sabato 20 maggio scenderà in campo a Torino, in occasione della finale della Champions ...Nel 2011, poi, si è sposata in grana Las Vegas con il regista Federico Burgia , ma il ... la voce di 'Come foglie' ha spiegato meglio quale significato sidietro il titolo del suo ...

Acrostico, la nuova canzone di Shakira nasconde un segreto Palermo Live

Acrostico è il titolo del nuovo singolo di Shakira, ma questa volta nessuna Revenge song piuttosto un inno alla rinascita grazie all’amore dei figli. Questo brano però, non è come tutti gli altri. Ad ...Zelda Tears of the Kingdom ha incluso anche un nuovo commovente omaggio a Satoru Iwata, ereditato da Breath of the Wild.