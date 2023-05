Napoli | ucciso e sciolto nell’acido 10 anni fa perché amante della moglie del boss | tre arresti

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Svolta nelle indagini sulla morte di Salvatore Totoriello, soprannominato “Tototiello”. Totoriello, soprannominato ‘Tototiello’, funel settembre 2013aveva una relazione sentimentale con ladi un affiliato detenuto: questo, secondo gli investigatori, sarebbe il movente dell’omicidio. Dell’uomo si perse traccia il 27 settembre 2013, e il suo corpo non venne mai ritrovato. Ma alla luce di nuovi elementi emersi durante le indagini, il cold case sarebbe stato risolto dai carabinieri del Ros e del comando provinciale di. La more di Totoriello La morte di Totoriello, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe stata decisa dal clan Licciardi, a cui Totoriello stesso apparteneva, e in particolare da tre persone ritenute ai ...

...attirato con l'inganno in una zona boschiva nel quartiere Chiaiano di, dove sono presenti cave di tufo abbandonate. Secondo gli investigatori è proprio in quella zona che l'uomo venne...e sciolto nell'acido, per motivi passionali. Sesso, tradimenti, sangue e camorra: è questo lo scenario costato la vita a Salvatore Esposito, alias Totoriello, scomparso il 27 settembre del 2013,......carabinieri Ros e del comando provinciale dia seguito di indagini sull'omicidio di Salvatore Totoriello,appartenente al clan camorstico Licciardi,fatto sparire nel 2013. L'uomo venne...

