Napoli | ucciso e sciolto dell' acido | era l' amante della nuora del boss

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Doveva essere fuori portata per tutti la moglie di Giovanni Licciardi, figlio di Gennaro, detto «la scimmia», fondatore'omonimo clan'oligarchia malavitosa napoletana...

Il suo omicidio avvenne il 17 maggio ...... turista 21enne in bici travolto e. Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/... 15.00 MASSIMI IMPERIALE " MINIUTTI IV: MAGGIONI VAR: LA PENNA AVAR: PAGANESSI" ...Si pensa che l'uomo abbiala ragazza per timore che aspettasse un bambino da lui. 'Dimmi ... Dal giorno in cui il ragazzo è uscito dalla sua casa di Meta di Sorrento (), di lui si sono ...

Napoli, ucciso e sciolto nell'acido nel 2013 per la relazione con una donna del clan: 3 arresti La Repubblica

Per uccidere Salvatore Esposito, detto Totoriello, il clan Polverino aveva usato le tecniche di Cosa Nostra, già utilizzate nella guerra contro i Bardellino ...L'omicidio di Salvatore Esposito "Totoriello", fu deciso da Paolo Abbatiello, Gianfranco Leva e Raffaele Prota (arrestati oggi) ed eseguito da Carlo Nappi, Crescenzo Polverino, Giuseppe Ruggiero e Ale ...