(Di mercoledì 17 maggio 2023) Paura ildi, per unoche si è sprigionato in un. I residenti hanno subito lanciato l'allarme e sul posto sono...

Paura il viale Maria Cristina di Savoia, per unoincendio che si è sprigionato in un appartamento. I residenti hanno subito lanciato l'allarme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco.... " C'è un luogo solitario e, dove accadono cose terribili e dolorose; dove la solitudine ... E qui a, e in tutto il Meridione in genere, quanti giovani emigrano pensando di trovare una ...... deteniamo 'il record mondiale di disegni di legge in materia' ma 'sconta un ritardole ... E' laureato in giurisprudenza, nato anel 1957 e attuale deputato di Forza Italia. Presiede , ...

Napoli, spaventoso incendio in un appartamento: panico in viale Maria Cristina di Savoia ilmattino.it

Paura il viale Maria Cristina di Savoia, per uno spaventoso incendio che si è sprigionato in un appartamento. I residenti hanno subito lanciato l'allarme e sul posto sono arrivati i ...Spaventoso incidente sulla A3 Napoli-Salerno, minivan si ribalta sulla carreggiata, un morto e feriti traffico in tilt: la vittima è un 63enne ...