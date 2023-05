Napoli post Giuntoli | Polito | «Orgoglioso di essere accostato al Napoli ma sono felice a Bari»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il ds delCiroera tra i nomi accostati alper sostituire Cristiano, obiettivo della Juventus. In conferenza stampa, però,ha tenuto a sottolineare che per il momento pensa ale ai traguardi da raggiungere: «Io penso al presente e non al futuro. Che il mio nome siaalè un motivo d’orgoglio. Questa mattina ho letto anche dell’Empoli, maveramentequi e concentrato su un obiettivo.serenissimo. In caso di A la proprietà dovrà fare dei ragionamenti. Lorodei top. Il futuro si vedrà anche in base alla categoria». «Io deciderò per conto mio, chiunque arriverà se avrà il piacere ...