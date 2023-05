Napoli | Polito al posto di Giuntoli? Arriva la risposta del DS del Bari

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Cirosarà il sostituto di Cristianoladel direttore sportivo delsul possibile futuro Ciro, DS del, ha così parlato in conferenza stampa di un possibile passaggio al. LE PAROLE – «Io penso al presente e non al futuro. Che il mio nome sia accostato alè un motivo d’orgoglio, poi ho letto dell’Empoli ma io sono felice dove sono e sono sereno. In caso di promozione in Serie A la proprietà dovrà fare dei ragionamenti. Loro sono dei top, poi il futuro lo vedremo in base anche alla categoria».