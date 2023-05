Napoli | paura al Centro di Salute Mentale | psichiatra minacciata con una pistola

...che un cronista come Klaus Davi non li vìola con le sue inchieste (a Reggio Calabria come a),... Forse qualcuno hache, per una volta, la commissione Antimafia faccia davvero pulizia in casa ...'Resta con noi', urlano ovunque vada. I tifosi stanno dando finalmente corpo allache serpeggia da settimane. E che non è andata certo via dopo il rendez - vous di venerdì sera. Anzi. Lui, Spalletti, non fa che salutare con la mano, ringraziare, sorridere, fare selfie. Ma è ...Vorrebbero anche attaccare, solo che l'Inter fa troppoe forse hanno anche ragione perchè un ... 16 maggio 2023 Gallery correlate Incidenti prima di- Eintracht. Champions di violenza ...

Napoli, trasferta vietata: il decreto della paura Corriere dello Sport

Attimi di paura al Centro di Salute Mentale di Secondigliano di Napoli, una psichiatra è stata minacciata da un paziente con un pistola ...La dottoressa è riuscita a scappare e chiedere aiuto: sul posto è arrivata la polizia, ma l’uomo non è stato fermato, bensì ricoverato a ...