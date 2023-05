Napoli | Osimhen non si è allenato | il motivo

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Victornon ha preso parte all’ultimo allenamento delin vista della gara contro l’Inter. I dettagli Ilha pubblicato il report dell’allenamento odierno con una novità su Victor. REPORT – Dopo la gara di Monza, ilha ripreso oggi gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Inter in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Maradona per la 36esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 2 aprendo la sessione con attivazione a secco e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro di potenza aerobica. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Assenteper uno stato influenzale. Mario Rui ha svolto lavoro personalizzato in campo.

Il Napoli, pur con il tricolore già in tasca, vorrà senza dubbio riscattare la sconfitta rimediata nell'ultimo turno contro il Monza, per mano di Mota e dell'ex Petagna, con tanto di sfottò social da ...