Napoli-Inter | Serie A | programma | orario | tv e streaming

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tre punti per chiudere il discorso Champions ed essere l’unica squadra capace di battere due volte in campionato ilscudettato di Luciano Spalletti. L’che domenica scenderà in campo al Maradona (fischio d’inizio ore 18, diretta su DAZN) avrà un duplice obiettivo. Il primo, ovviamente, è il più significativo. Vincere contro i campioni d’Italia permetterebbe infatti ai nerazzurri di mantenere cinque lunghezze di vantaggio sul Milan quinto della classe con due sole gare da disputare. Sempre che il Diavolo non inciampi in casa contro la Samp: se ciò accadesse, l’accesso alla Champions League 2023-24 sarebbe matematico per gli uomini di Simone Inzaghi. Sulla sua strada, però, la Beneamata troverà unvoglioso di riscatto. Nell’ultimo turno diA gli azzurri sono incappati nella quarta sconfitta ...