Napoli - Inter a Marinelli | Pairetto arbitra Udinese - Lazio

(Di mercoledì 17 maggio 2023) E' Liviol'arbitro designato per la partitadi domenica alle 18, valida per la 36/a giornata di Serie A. Lo ha reso noto l'Aia. Perdi domenica sera è stato ...

E' Livio Marinelli l'arbitro designato per la partitadi domenica alle 18, valida per la 36/a giornata di Serie A. Lo ha reso noto l'Aia. Per Udinese - Lazio di domenica sera è stato scelto Pairetto, mentre i due posticipi di lunedì 22, ...Alla fine i valori sono venuti fuori perché l'è più forte del Milan. Ilnon deve essere deluso dalla Champions perché in campionato ha fatto la differenza e magari l'anno prossimo farà ...Non solo per l'uno - due incassato nei primi 15 minuti ma perché l'ha sempre dato l'...nella partita di andata ha impedito a Pioli di ripetere lo stesso tema tattico adottato contro il, ...

Inter, le parole di Zhang e Inzaghi scatenano il mondo del web Virgilio Sport

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Marco Ferrante, doppio ex di Napoli e Inter: “Il Napoli è più attrezzato dell’Inter per battere il Manchester City o il Real ...Attraverso il proprio sito ufficiale, l’AIA ha reso noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 36ª giornata del Campionato di Serie A ...