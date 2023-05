Napoli | incendio in un palazzo a Chiaia | persone bloccate ai piani superiori

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Unè divampato in una palazzina di via Tasso, a. Sul posto sono giunte tre squadre dei vigili del fuoco ed un autoscala. Secondo le prime informazioni alcunesonoai. La zona è stata messa in sicurezza. Aggiornamento ore 13.45 – Un colonna di fumo nero si sta levando dall’divampato all’interno di un appartamento di viale Maria Cristina a(e non via Tasso come si era appreso in precedenza). Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono presenti anche i carabinieri. Si sta lavorando da circa un’ora perdomare le fiamme. Le cause dell’non sono state ancora accertare. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Incendio in un appartamento in viale Maria Cristina di Savoia, a pochi metri dalla clinica Ruesch. Le fiamme a causa del vento divampano a vista d'occhio. Sul posto già arrivati sei mezzi dei vigili ...Paura in via Tasso a Napoli, per un incendio divampato poco dopo le ore 12.30 di oggi 17 maggio. In poco sono giunti sul posto i Vigili del Fuoco, allertati tra i residenti, per domare il rogo. Stando ...