... l'ha persino sfruttato proprio per anticipare i tempi, e ha inviato la Pec che di fatto riaccomoda per i prossimi dodici mesi Luciano Spalletti sulla panchina del: però questa è la burocrazia ...... altrimenti questo mi dà un po' di'. Il numero uno rossonero confida, dunque, nell'impresa di Maignan e compagni: 'Abbiamo battuto ilper 4 - 0, nessuno l'avrebbe detto mai. Stasera c'è ...E' ottimista 'Devo essere ottimista per forza, sennò tutto questo mi dà. Abbiamo vinto 4 - 0 a, abbiamo Leao e sono ottimista: chissà che il calcio non riservi sorprese'.

Napoli in ansia: De Laurentiis attende, Spalletti riflette Corriere dello Sport

L'allenatore non ha ancora sciolto le riserve sul futuro anche se il club ha già esercitato l'opzione fino al 2024 ...Il Corriere dello Sport, nella sua edizione di oggi, apre in prima pagina con il futuro di Spalletti: " I dubbi di Lucio. Napoli in ansia, Spalletti riflette sul futuro. Le offerte per Osi, la clausol ...