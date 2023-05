Napoli | due nomi per sostituire Giuntoli

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ildeve decidere il futuro di Cristianoche piace alla Juve. Aurelio De Laurentiis pensa a Pietro Accardi e Ciro Polito come sostituti, qualora il direttore sportivo della SSCN dovesse realmente trasferirsi in bianconero. La decisione dioramai è presa: vuole la Juve. De Laurentiis non vuole dare vantaggi ai bianconeri, sa di avere un contratto con il suo ds valido fino al 2024 e per ora la sta bloccando.confida nella riconoscenza del suo presidente e chiede di essere liberato. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “per ora resta il direttore sportivo, almeno fino a prova contraria, e la Vecchia Signora, che ne è consapevole, dovrà attendere che De Laurentiis agevoli questa fusione. Però ilha cominciato ad analizzare gli identikit ...

Troppo importante il divario tra lesquadre a livello di organico, i nerazzurri possono contare ... SVOLTA STRATEGICA - Il successo delin campionato ha aperto una nuova via da osservare e, ...... sarà considerata tipica di, ma non è proprio così. CON GAMBERETTI E VONGOLE La margherita ...'la prelibatezza preferita dai napoletani che si prepara e si mangia solo tra il tramonto e leo ...Ed è sindaco per altrimandati.

Venerato: 'Accardi è in pole per il Napoli: due le alternative' AreaNapoli.it

Non si farà trovare impreparato, Aurelio De Laurentiis. In ballo tre nomi, ce n'è uno anche all'estero, in caso di addio di Spalletti.De Laurentiis, infatti, vorrebbe proseguire con lui in panchina, ma al momento l’allenatore del Napoli non si espone. Per quale motivo Sulla sua scelta pesano lo stress di due anni intensi e le ...