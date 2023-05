Napoli | De Laurentiis e Manfredi pianificano la festa scudetto

Ilsi prepara alla festa finale e Deassieme al Sindaco Manfredi stanno scegliendo la location adatta Ilsi prepara alla festa finale e Deassieme al Sindaco Manfredi ...... per quella che sarà la festa scudetto, ilnon ha ancora chiesto di anticipare la gara, ecco ... Devuole ripetere al Maradona lo spettacolo del 7 maggio dopo la partita contro la ...... ilrischia seriamente di perdere anche Kim Min - Jae a prescindere da quelli che saranno gli sforzi di Aurelio Deper provare a trattenere la colonna della difesa campione d'Italia.

Napoli, il Napoli e Aurelio De Laurentiis: quando lo scudetto chiude i conti di un rapporto mai stato… Il Fatto Quotidiano

Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...Il Napoli è ancora intento a festeggiare lo Scudetto appena raggiunto, ma il mercato è sempre nel vivo anche per quanto riguarda il tema rinnovi contrattuali: il presidente De Laurentiis è pronto ad a ...