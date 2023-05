Napoli alla conquista dei record | cosa dovranno fare nelle ultime tre partite?

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ilsi prepara per letredi Serie A e ci sono alcunistorici che la squadra di Gennaro Gattuso potrebbe raggiungere o superare. L'obiettivo principale è quello di ottenere il maggior numero possibile di vittorie e battere ildi 28 vittorie deldi Maurizio Sarri. Inoltre, la squadra può anche tentare di superare ildi gol subiti e di migliorare la disciplina in campo. Scopriamo insieme quali sono gli obiettivi delper questa fine di stagione. Diparliamo in questo articolo...gioca contro l'Inter il 21 maggio 2023cerca di battere alcunistagionali Potrebbe eguagliare o battere il numero di ...

... senza alcun motivo, ha aggredito il ragazzino a Miano, nell'area a nord di. Il video delle ... Borrelli ricostruisce la vicenda in basetestimonianza dei genitori della giovane vittima. 'È ...... con Lavinia impegnata in un evento social ae Alessio a Milano per lavoro. Inoltre, un ... Per rassicurare ulteriormente i fan, Alessio ha poi confermato che con Lavinia tutto procedegrande:...... infatti, a questo punto hanno due strade per partecipareChampions 2023 - 24: entrarvi da campioni in carica - in questo caso sarebbero in prima fascia al sorteggio, insieme al...

Giuntoli dal Napoli alla Juve, manca poco: tutti i dettagli Corriere dello Sport

Furono tanti in estate i giudizi negativi e i messaggi anche offensivi rivolti a Francesco Acerbi non appena il centrale ex Lazio fu accostato al Napoli come erede possibile di Koulibaly. Alla fine è ...Difficile da spiegare perché il Milan abbia deciso di puntare sul belga e non sull'argentino. Le spiegazioni di Maldini non convincono ...