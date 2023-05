Nadal | forte dubbio Roland Garros | domani l' annuncio in conferenza stampa

Rafaha convocato una conferenza stampa domani, alle 16:00, nella sua Academy a Manacor per annunciare se giocherà o meno il Roland Garros, che inizierà domenica 28 maggio. Lo spagnolo, che il 3 ...... la vacanza di fine anno in Sud America, la lucrosa ma sfibrante tournée con l'idoloche l'... quello che già sei e che hai costruito negli anni: sei piùdell'anno scorso, come tennista e ...Forse questa è la chiave (sorride)." Infine sul suo idolo: "Quando ero più giovane, era. Giochiamo in modo diverso, lui non tira piatto come me. Mentalmente, penso che sia il più, quindi, ...

Novak Djokovic durante il torneo di Roma ha parlato anche della sua carriera, e della rivalità con Federer e Nadal che lo ha paradossalmente aiutato ...