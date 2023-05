Musumeci | Al momento 5 vittime accertate | sui dispersi non avanziamo numeri

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 maggio 2023) (Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2023 "Finora lesono 5, potrebbe essercene una sesta nel ravennate ma non abbiamo ancora l'ufficialità. Suinon, con l'auspicio che si possa trattare di un falso allarme. Sono circa 4mila le persone sfollate, ma è un numero che può cambiare di ora in ora perchè qualcuno di loro". E' quanto dichiara il ministro della Protezione Civile Nello, intervenendo in conferenza stampa sul maltempo che sta colpendo l'Emilia Romagna. ProCiv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev