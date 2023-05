Moviola Inter-Milan | Krunic da rosso ancora impunito! Non fischia mai

(Di mercoledì 17 maggio 2023)ha avuto Turpin come arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per il ritorno delle semifinali di Champions League 2022-2023 e finito 1-0 (andata 2-0). Di seguito la valutazione del fischietto della federazione francese, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Clément Turpin voto 4.5. Si perde un’infinità di cartellini, lascia correre tantissimo ma quando c’è fallo bisognarlo. All’11’ l’azione della parata di André Onana su Brahim Diaz nasce da un fallo clamoroso di Theo Hernandez su Nicolò Barella. In caso di gol il VAR sarebbe dovutovenire, ma visto il precedente dell’andata… Sandro Tonali è il primo graziato dal giallo, per un fallo su Lautaro Martinez che scendeva ...

