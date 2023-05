Motorola RAZR 40 e 40 Ultra debuttano il 1 giugno Online ci sono già le foto

Le specifiche per il40 non sono così dettagliate, ma possiamo aspettarci cheeffettui dei tagli generalizzati alla scheda tecnica, incluso uno schermo di copertura più piccolo per ...Con un tweet sul suo account ufficialeha confermato la data d'uscita del+ 2023 (che in Italia sarà chiamato40 Ultra ): il dispositivo sarà disponibile a partire dal prossimo 1° giugno . Con la didascalia " Flip the script " l'azienda ha confermato al ...2 condivisioni Condividi Tweet Francesco Notizie Relazionate2023 RumorAndroid40 Ultra, nuova carrellata di immagini del pieghevole 59 16 Maggio 2023

Motorola RAZR 40 e 40 Ultra, svelata la data di lancio: appuntamento all'1 giugno HDblog

Motorola ha condiviso su Twitter la data d’uscita ufficiale di Motorola Razr+ 2023: il nuovo smartphone pieghevole della casa alata arriverà il 1° giugno.Motorola ha confermato la data di lancio globale dei suoi smartphone pieghevoli di prossima generazione. Si dice che si tratti del Razr 40 e del Razr 40 Ultra, che ora sono stati visti in altre immagi ...