Morto in ditta a 38 anni | chiesti 3 anni e mezzo per il titolare della Diesse Rubber di Filago

(Di mercoledì 17 maggio 2023). La pena più elevata il pubblico ministero Giancarlo Mancusi l’ha chiesta per Giuseppe De Stasio,Hoses spa di, azienda dove il 5 novembre 2018 l’elettricista 38enne Matteo Regazzi subì un infortunio che lo portò al decesso nel giro di un paio di settimane. Treper lui, 2per Cesare Previtali, datore di lavoro di Regazzi,Elettrobonatese di Bonate Sopra e 1 anno e 4 mesi per Lucian Sturzu, l’operaio che guidava il muletto e che, secondo l’accusa, avrebbe sbagliato manovra facendo cadere una bobina di 275 chili addosso all’elettricista. Quel giorno infatti, secondo la ricostruzione dell’accusa, ...

È come se fosseun nostro caro, siamo unaa conduzione familiare e l'affiatamento, tra tutti, è sempre altissimo'. Sotto choc la moglie di Raimondo Lecca, Susanna Marini, casalinga: ......di strada fino alla rotonda che ha usato regolarmente per fare inversione e tornare verso la. ...nonostante i tentativi di rianimarlo non sono riusciti ad evitare il dramma con il ragazzo...... il ventenne di Bresciain seguito all'incidente avvenuto lunedì 15 maggio sulla circonvallazione di Ospitaletto. La giovane vittima stava tornando a fine turno nella sede delladi ...

Trovato morto in ditta Addio a Diego Cerusico L'amore per il ... il Resto del Carlino

aLivorno, 17 maggio 2023 – Sergio Luperi si è spento l’altra notte all’età di 91 anni nella sua casa circondato dall’affetto dei familiari. La famiglia Luperi è nota a Livorno perché in Borgo dei Capp ...è morto travolto da un camion. a fine turno di lavoro Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Cristian Poletto era alla guida del furgone della ditta Tanghetti Salotti che stava riportando in ...