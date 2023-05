Morto annegato mentre cercava di salvare la propria azienda

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Un uomo di 43 anni èa San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna, in conseguenza dell'emergenza maltempo in corso. Si tratta del proprietario di una ditta che stava tentando di installare una pompa sommersa per svuotare il piazzale, ma nel farlo è caduto nel pozzo e ha perso la...

... dove un uomo ènella sua abitazione dopo l'esondazione del fiume Montone. L'anziano ... VIDEO A Montiano A Montiano, in provincia di Cesena, un uomo èa causa di un 'costone' franato da ...Tra le vittime, un anziano è stato trovatoin via Firenze a Forlì, vicino agli argini del fiume Montone: èal piano terra della sua abitazione. La moglie è stata soccorsa al ...Tre delle sei vittime sono nella sola città di Forlì: oltre all'anzianoieri sera in via ...intrappolato L'altra vittima dell'ondata di maltempo è stata registrata a Forlì dove un uomo è...

Morto annegato al piano terra di casa sua a Forlì vicino il fiume Montone per il maltempo in Emilia Romagna Virgilio Notizie

La disperazione del sindaco di Forlì, dove si contano tre delle otto vittime finora accertate. Le operazioni di soccorso tra Cesena e Faenza, inghiottite dall'acqua ...Morto un uomo di Forlì annegato nella sua abitazione, un uomo e una donna deceduti sempre a Forlì e una coppia residente nel Cesenate. Sono Palma Marinella Maraldi, il cui corpo è stato ritrovato ...