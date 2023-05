Morti in ospedale a Saronno | Cazzaniga | “Non ho mai voluto uccidere”

Leggi su ilnotiziario

(Di mercoledì 17 maggio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color “Non ho maialcun paziente”: Leonardo, il medico dell’dicondannato all’ergastolo nel processo Angeli e Demoni, nei giorni scorsi è tornato in tribunale a Milano per l’ultimo dei processi che lo riguardano, quello per la morte di Domenico Brasca, 81enne di Rovello Porro., il processo per la ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.