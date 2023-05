E' stato Zhang a pubblicare sulle storie di Instagram l'immagine della. La ricorrenza Tredici anni fa - il 16 maggio 2010 -aveva festeggiato a Siena il compleanno con lo scudetto ...... Letizia Bricchetto. Ad abundantiam , per chi aveva sempre preferito impegnarsi per star ...del cancellare dall'Italia ogni traccia di solidarietà democratica - si prepara a farle la. Si ...Un pensiero subito al suo Napoli Campione d'Italia dopo 33 anni: unastraordinaria, ma con un ... "non è un Presidente, è il papà di tutti i giocatori. Non posso paragonarlo a un ...

Moratti, festa doppia a San Siro: compleanno e finale. E c’è anche Zhang La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Nel giorno dell'Euroderby di ritorno, semifinale di Champions League, l'ex patron e presidente nerazzurro compie 78 anni. Il suo regno in nerazzurro è durato 18 anni r 8 mesi ...