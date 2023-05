Morata | “Milan e Juventus nel mio futuro? Non so nulla | ma …”

Come ogni estate il nome di Alvaroprobabilmente tornerà in auge per molte squadre del campionato di Serie A, ma l'attaccante ... 'Giuro che non ho sentito nulla sull'interesse dio ...2 Alvaronon ha dimenticato la Serie A e non ha dimenticato la Juventus con cui ha giocato a lungo e ... FUTURO - 'e Roma mi vogliono Io giuro che non ho sentito nulla di queste cose. Ho un ...torna a parlare di Juventus e del suo possibile ritorno in Serie A, con ilin pressing: 'Deve vincere per Pogba'Alvaroha un legame speciale con la Juventus, club nel quale ha fatto il definitivo salto dalle giovanili del Real Madrid al calcio che conta: ora nel ...

Milan e Roma, Morata e la smentita a metà: "Non so nulla, ma in estate..." Fantacalcio ®

Se è inoltre vero che lo stipendio attuale di Morata è di 8 milioni all’anno, è anche vero che il Milan potrebbe sfruttare i benefici fiscali del decreto crescita così da avere un impatto meno gravoso ...In chiave mercato e a livello personale, Morata ha aggiunto: "Milan e Roma mi vogliono Io giuro che non ho sentito nulla di queste cose. Ho un contratto che mi lega all’Atlético fino al 30 giugno ...