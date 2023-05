(Di mercoledì 17 maggio 2023) L'ex bomber bianconero carica la sua ex squadra in vista della semidicontro il Siviglia. E sul suo...

bianconero: l'attaccante spagnolo non ha dubbi su chi farà il tifo giovedì sera. E nell'intervista manda anche un messaggio sul futuro Qualcuno ha pure sognato il3.0 . E dobbiamo ...2 Alvaronon ha dimenticato la Serie A e non ha dimenticato la Juventus con cui ha giocato a lungo e che gli è rimasta nel. Intervistato da Tuttosport l'attaccante spagnolo in scadenza 30 giugno ...... e Alvaro, che tornerebbe di corsa in Italia. I profili sono davvero tanti e nulla è stato ancora scritto. I pensieri di tutti, adesso, sono al finale di stagioneSegui la tua squadra del...

Morata cuore Juventus: “Vai in finale di Europa League. Futuro Nel calcio non si sa mai” ItaSportPress

Intervistato da Tuttosport, Alvaro Morata non nasconde di avere, in un certo senso, il cuore bianconero, per la sua Juventus. L'attaccante dell'Atletico Madrid ha parlato della sfida degli uomini di ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...