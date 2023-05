Montecitorio | vigilanza Rai | audizione dei sindacati

(Di mercoledì 17 maggio 2023) ROMA – Giovedì 18 maggio la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e ladei servizi radiotelevisivi svolge l’di rappresentanti del Sindacato lavoratori comunicazione, della Federazione informazione spettacolo e telecomunicazioni, dell’Unione italiana lavoratori della comunicazione, della Federazione nazionale comunicazioni, del Sindacato nazionale autonomo telecomunicazioni e radiotelevisioni, della Confederazioneautonomi lavoratori, dell’Unione sindacale giornalisti Rai e dell’Associazione dirigenti Rai. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 8.30, presso l’Aula del II piano di Palazzo San Macuto. L'articolo L'Opinionista.

