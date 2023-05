Mondiali Under 20 | calendario partite dell’Italia | quando giocano gli azzurri e gli avversari Programma | orari | tv

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Sei mesi dopo e si parla di nuovo di. Non di quelli dei ‘grandi’, svoltosi in Qatar, ma di quelli dedicati agli-20, arrivati all’edizione numero 23 e che si svolgeranno da sabato 20 maggio fino a domenica 11 giugno in Argentina, che ospita la manifestazione in luogo dell’Indonesia, che non avrebbe fatto accedere l’Indonesia alla competizione. Tra le 24 squadre che si daranno battaglia c’è anche l’Italia di Carmine Nunziata; glini sono inseriti nel gruppo D con Brasile, Nigeria e Repubblica Dominicana, con la voglia di giocarsi tutte le proprie carte. Tra i giovanici sono giocatori hanno attratto interesse ad alti livelli come Cesare Casadei (al Reading, ma di proprietà del Chelsea), Simone Pafundi dell’Udinese e soprattutto Tommaso Baldanzi, autore di un’ottima stagione all’Empoli. La ...