(Di mercoledì 17 maggio 2023) “L’è stata aiutata a diventare campione del mondo. Avranno i loro meriti, ma i cinque rigori che hanno avuto sono dubbi e questo è un dato di fatto”. Sono le parole di Diego, ex capitano dell’Uruguay, secondo cui laavrebbe favorito l’nella conquista del titolo mondiale in. “Messi ha un impatto globale, pensate che lanon lo utilizzi? Brava l’che ha saputo approfittarne”, ha aggiunto. Poi, si è soffermato sul VAR: “Porta più dubbi che giustizia al calcio. L’arbitro ha un potere troppo grande, può interpretare a suo piacimento in qualsiasi momento”. SportFace.

Dopo iin, l'ex Aston Villa si è preso la scena, è diventato un titolare inamovibile nell'undici del City che ha recuperato tutto lo svantaggio sull'Arsenal e si avvicina alla vittoria ...Un mantra che il football francese ha ripetuto spesso nelle settimane attorno aiin, investitore strategico non solo a livello sportivo ma anche infrastrutturale. Mentre il resto del ...In particolare, in un'intervista a 'Futbol por Carve', Lugano si è soffermato su alcuni momenti 'chiave' del Mondiale in

Mondiali Qatar 2022, Lugano: "Argentina avvantaggiata dalla FIFA" SPORTFACE.IT

È successo prima e durante il Mondiale in Qatar per la fascia arcobaleno. (IlNapolista) In compenso più di un calciatore ha rifiutato apertamente di partecipare alla giornata contro l’omofobia, ...Dio perdona, Cristiano Ronaldo no. Il fuoriclasse portoghese lo ha subito sbattuto fuori. Ecco tutti i dettagli ...