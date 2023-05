Moda e tagli capelli | la minigonna a balze di Soleil Sorge e la chioma lunga

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Laè la vera protagonista dell'imminente estate 2023. Ultimamente questo capo è stato indossato anche da, la quale è sempre la prima a lanciare delle nuove tendenze. Anche i suoilunghi sono sempre molto gettonati e quindi sono la giusta ispirazione per molte donne. Adesso è arrivato il momento giusto, per scoprire le novità dei prossimi mesi. Tendenzeestate 2023 Nell'ultimo periodoha indossato un pullover. Si tratta di un modello abbastanza ampio e ovviamente molto comodo da portare. Lo scollo è a V, per uno stile più sensuale. La modella ha abbinato unadavvero molto originale. Il capo in questione è a vita alta, dove è presente un elastico. Laè a ...