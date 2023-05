MLS | Shaqiri il più pagato Insigne in seconda posizione | Bernardeschi quarto

(Di mercoledì 17 maggio 2023) La stagione dell’MLS è in pieno svolgimento e dai contratti pubblicati dalla stessa lega americana si evince che Xherdanè attualmente il giocatore più. L’ex Inter, alla suastagione ai Chicago Fire, percepisce 7,5 milioni di euro l’anno. Al secondo posto troviamo Lorenzo, che dall’FC Toronto riceve 6,9 milioni di euro, mentre completa il podio il Chicarito Hernandez che riceve 6,8 milioni dai Los Angeles Galaxy. Quartper FedericoFederico, che guadagna 5,8 milioni di euro (2,9 l’ingaggio fisso), più lontano Giorgio Chiellini che al Los Angeles FC percepisce 990 mila euro a stagione. SportFace.

