Mission | Impossible Dead Reckoning | nuovo trailer e anteprima mondiale a Roma

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 17 maggio 2023) L'delfilm del franchise con Tom Cruise si terrà a, dove si sono svolte parte delle riprese. Paramonunt Pictures ha diffuso in streaming ildi- Parte uno, la cuisi terrà a, dove si sono svolte parte delle riprese principali. Nelvediamo alcune delle sequenze mozzafiato della pellicola che vedrà ancora una volta Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt, che stavolta pare dovrà affrontare una minaccia che arriva direttamente dal suo passato, come in sottofondo pre-annuncia Kittridge, personaggio apparso nel primo film del franchise e che tornerà a ...