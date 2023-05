Miss Italia potrebbe tornare su Rai 1 | l’indiscrezione

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 17 maggio 2023)è andato in onda, su Rai 1, dal 1992 al 2012. A partire dall’anno successivo, con eccezione del 2019, è stata La7 a occuparsi della distribuzione dello show. Le scorse tre edizioni, al contrario, non sono state trasmesse da alcuna emittente televisiva. I fan del programma hanno dovuto ricorrere a Internet per poter assistere al concorso di bellezza. Sembra, però, che tutto questo stia per cambiare. Stando a quanto riportato da Dagospia, infatti, pare che la Lega sia intenzionata aalle origini. Questa volta, però, l’intentorivelarsi più complesso del previsto perché molti spettatori sono diventati più sensibili sulle questioni legate al corpo femminile e ai giudizi esterni. Non è raro leggere sui social network i commenti di coloro che si battono per l’abolizione di questo tipo di ...