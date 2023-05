Minturno Caso Sorget | la Commissione Trasparenza censura i pignoramenti facili

Leggi su temporeale.info

(Di mercoledì 17 maggio 2023)–Prima del pignoramento, il contribuente moroso deve ricevere un avviso bonario. Il Comune diha raggiunto un’importante intesa con la Sogert, la ditta di Caivano che, incaricata di riscuotere i tributi, aveva provocato una serie di polemiche per la decisione di pignorare i crediti avanzati, soprattutto per le sanzioni comminate per le violazioni L'articolo Temporeale Quotidiano.