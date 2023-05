Mini naja? Una scelta insensata | costi troppo alti senza benefici

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Sul controverso argomento della sospensione della leva, tutto si dovrebbe fare, tranne che assumere posizioni preconcette o tifare, come allo stadio. La questione è complessa e di non poco conto: tocca i temi più vari, che vanno dall'educazione giovanile all'economia e dalla geopolitica all'ordine pubblico. Perciò, la cosa migliore è, probabilmente, fare il punto della situazione, partendo dall'origine del problema. Il servizio militare di leva è stato sospeso e non abolito: evidentemente, fin da subito, ci si rese conto della controversia dell'operazione e della necessità di una scappatoia, in caso di fallimento. La ragione precipua di questa sospensione, perlomeno nelle parole dei promotori, fu di carattere economico:le nostre Forze armate erano tanto inefficienti quanto pachidermiche e non sopperivano alle nuove necessità militari, pur pesando tantissimo sul bilancio dello Stato. Di ...