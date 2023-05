Milanese | Il Napoli deve continuare su questa scia | Giuntoli alla Juve

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Mauro, ex calciatore del, è intervenuto a "1 Football Club" su 1 Station Radio. Queste le sue parole: In virtù del percorso in Coppa, crede che l’Inter abbia meritato l’accessofinale di Champions? “L’Inter di Coppa è sempre stata convincente, sia in Coppa Italia che in Champions, con prestazioni che hanno potuto emozionare i tifosi. I nerazzurri hanno strameritato il passaggio del turno anche in virtù delle due gare contro i rossoneri. La gara d’andata poteva essere chiusa con un risultato ancora più rotondo ed al ritorno, invece, non si è mai avuta la sensazione che la qualificazione fosse in pericolo”. Quanto è mancata la figura di Leao? “È mancato soprattutto nella prima partita, anche perché al ritorno Inzaghi ha potuto lavorare sul risultato dell’andata. Ieri i nerazzurri hanno saputo prendere le ...

A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Mauro Milanese, ex terzino di Napoli e Inter: "Napoli-Inter sarà una partita vera, anche se la pressione sarà tutta sulle spal ...A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mauro Milanese, ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Inter: In virtù del percorso in Coppa, crede che l’Inter a ...