Milan | Thiaw | «Ero nervoso | non ho l’abitudine di giocare semifinali di Champions»

Malick, difensore del, ha parlato dell'eliminazione dei rossoneri dalla Champions per mano dell'Inter Intervistato da Prime Video Deutschland, Malickha commentato l'eliminazione del...Commenta per primo Dopo la partita contro l'Inter, il difensore delMalick, intervistato da Prime Video Deutschland , esterna la sua delusione per l'eliminazione dalla Champions League a un passo dalla finale: 'È molto deludente uscire quando sei già in ...Pare che il pomo della discordia sia stato la lentezza. Qualche secondo in più del dovuto prima di andare in campo. Minuto 62,si ferma e Pioli chiama il danese in fretta e furia, dicendogli di cambiarsi ed entrare al posto del tedesco. Kjaer si toglie la tuta, la pettorina e si prepara, ma alla fine l'allenatore ...

C’è un giallo Kjaer nel derby di ritorno di Champions, perso dal Milan 1-0. Succede tutto nella ripresa quando, sullo 0-0, Thiaw si accascia al suolo e alza bandiera bianca.Il Milan crolla emotivamente e tecnicamente davanti ad un Inter ben messa in campo a differenza della compagine rossonera che sembrava molto in balia degli eventi.