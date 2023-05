Milan | ‘Tapiro d’Oro’ a Pioli | le sue parole a ‘Striscia la Notizia’

Non era esattamente il 'premio' che avrebbe voluto ricevere, ma in questi casi ild'oro è sempre in agguato. Stefano Pioli ha ricevuto il primo della sua carriera ieri notte ...99/mese: ...Il problema attacco del. Mancanza di gol e mercato da rifare .a Pioli, dopo il ko contro l'Inter in Champions. Come ha annunciato Striscia la Notizia , in uno dei suoi comunicati, il ...7 Oltre il danno la beffa. L'allenatore del, Stefano Pioli è uscito sconfitto malamente nel doppio confronto di Champions League, nell'... sbeffeggiandolo, gli ha consegnato il suo primod'...

Tapiro d'Oro a Pioli: "L'unico premio che vincerà quest'anno" Corriere dello Sport