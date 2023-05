Milan | Tapiro d’oro a Pioli | “Abbiamo dato il massimo”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Neanche il tempo di metabolizzare l’eliminazione in Champions League, che Stefanoè già stato raggiunto dagli inviati di Striscia la Notizia. In arrivo unper il tecnico rossonero, nella puntata che andrà in onda questa sera su Canale 5. “il– ha analizzato– Quando vai così in alto e poi cadi ti fai ancora più male”. SportFace.

Nel 2020 Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d'oro all'allenatore Gennaro Gattuso

In vista della prossima stagione, dopo l'infortunio di Ismael Bennacer, il Milan sarà costretto a fare almeno due nuovi acquisti in mezzo al campo. Come riporta Tuttosport, oltre ...Questa sera il tecnico rossonero protagonista a Striscia la notizia: "Quando vai in alto e cadi ti fai ancora più male" ...