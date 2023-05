Milan | social in fiamme | a Pioli a Leao e Giroud VIDEO

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ilviene eliminato dalla Champions League in semifinale contro l'Inter. Ecco le reazionial ko.

Ma suiil vice premier Salvini fa errori di comunicazione clamorosi mischiando alluvione e sconfitta del. Nei palazzi della politica intanto si consuma il giallo di un documento sull'...Suiè arrivata la sentenza: contro questo City l'Inter è già spacciata. Questo Manchester ... 2023 10 minuti di manchester city - real madrid più entusiasmanti di entrambe le partite- ...Il tutto all'insegna del messaggio chiave lanciato sui canalidel club "Love is love". Il ... Stecca invece ilko al Picco. Un punto per la Lazio e per la Roma che stacca l'Atalanta. Ecco ...

'Cosa manca per l'esonero': Milan, sui social spopola il #PioliOut Calciomercato.com

Ha commentato le devastazioni delle ultime ore dovute al maltempo aggiungendo un commento anche sulla sua squadra del cuore.I due all'Arco della Pace a Milano stanno presentando in queste ore la seconda stagione The Ferragnez, sulla loro vita privata e ciò che riguarda il loro mondo social. Bagno di folla per i due ...