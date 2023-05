Milan | rinnovo Leao | ecco le cifre e il giorno della firma

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Manca sempre meno per ildicon il, come riportate da Sky, le possibilee il possibile

Ci vuole tempo, essendo sempre consci che siamo il. Questo lo sappiamo, chi meglio di me lo può sapere che abbiamo sulle spalle una storia grandissima'. La nota positiva, almeno, è il...Chiusa la trattativa per ildel contratto di #Leao Il #lo ufficializzerà nella prossima settimana Contratto di 5 milioni a stagione fino al 2028 Fissata anche clausola rescissoria di ...... le pagelle di Inter -1 - 0 Dopo 13 anni l'Inter torna a giocare una finale di Champions League grazie al successo, anche al ritorno, sulper 1 - 0. Lautaro è l'uomo dell'impresa, ...

Maldini incredibile: "Milan poteva prendere Dybala. Leao, rinnovo fatto" Tuttosport

Attesa. Lunghe trattative. E finalmente le strette di mano: lunedì Rafael Leao firmerà il rinnovo di contratto con il Milan. L'accordo totale è stato raggiunto e formalizzato: l'attaccante portoghese ...Il Milan valuterà se ingaggiare o meno Kamada in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte Non solo il rinnovo di Rafa Leao, il Milan inizia a muoversi anche in entrata e in questi giorni ...