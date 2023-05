Ci vuole tempo, essendo sempre consci che siamo il. Questo lo sappiamo, chi meglio di me lo ... Maldini: 'Investimento salariale importante, ma non ha reso' Infine un commento sul mercato ......, il riscatto di Messias e i mancati arrivi di un centrocampista che rilevasse Kessie e di un ... ORA TOCCA A CARDINALE - In questa lunga sequenza di ritornelli che ormai ai piani alti delsi ...Maldini che parla di un'conscio del proprio livello', riconosce i meriti dell'Inter e la ... soffermandosi sui dubbi che aleggiano attorno al ruolo die sull'impatto praticamente nullo di ...

Milan, Origi sul mercato: interesse da tre club turchi, i dettagli Calciomercato.com

Maldini aveva puntato fortemente su di lui, anticipando la concorrenza di club tedeschi, perché convinto che la sua esperienza ad alti livelli potesse aiutare il Milan a fare uno step successivo. Ma i ...Il flop di Charles De Ketelaere fa aumentare i rimpianti del Milan, che ha mancato l’appuntamento con la finale di Champions League ...