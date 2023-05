Milan | Maldini rischia “Ma la stagione può ancora essere da 8”

ha esplicitato alcuni concetti mai verbalizzati con questa chiarezza. Ad esempio, che ilconsegnato a Pioli dopo il tricolore non era strutturato per reggere due competizioni pur ...Ascolta 'e Massara verso una svolta strategica: da Messias a Rebic, c'è una squadra in partenza' su Spreaker. SVOLTA STRATEGICA - Il successo del Napoli in campionato ha aperto una ...Dopo il 2 - 0 subito nel derby d'andata, ilperde ancora 1 - 0 e saluta la Champions in semifinale. Durissime le parole dinel post ...

Maldini durissimo: "Tra noi e l'Inter non c'è stata gara, ora bisogna investire" La Gazzetta dello Sport

Dopo l'eliminazione in Champions League, il Milan si lecca le ferite: finisce nell'occhio del ciclone anche Paolo Maldini ...Obiettivo il dt Maldini: "Il percorso non è finito ... Dal numero uno di RedBird, Gerry Cardinale, sono giunti gli sportivi complimenti all’Inter: "A nome del Milan voglio congratularmi con tutta ...