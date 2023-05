Milan | Maldini durissimo e Pioli risponde a Costacurta

(Di mercoledì 17 maggio 2023) E’ fortissima la delusione in casaper l’eliminazione in Champions League, la semifinale di ritorno contro l’Inter si è conclusa sul risultato di 1-0 con un gol realizzato da Lautaro Martinez. Al termine del match Paoloha confermato la superiorità dei nerazzurri. “Dobbiamo investire per poter competere con le grandi squadre. La semifinale è stata inaspettata, nessuno a inizio anno aveva pronosticato una cosa simile, poi è chiaro che la sconfitta brucia. Tra noi e l’Inter non c’è stata partita”. “Il divario con l’Inter è reale, magari oggi abbiamo giocato meglio ma nelle ultime quattro partite non c’è stata partita. Non riusciamo a prendere le contromisure. Non siamo ancora strutturati per competere nelle due competizioni. I nostri proprietari lo sanno benissimo, è un percorso che ha portato grandi risultati economici e sportivi. Oggi è ...

riconosce la superiorità dell'Inter ., le parole di Pioli. Pioli ha difeso in primis la squadra: " Non è giusto parlare di voglia dei giocatori , l'Inter poi ha meritato ma ...SUL TRASFERIMENTO ALL'INTER DAL- 'I derby sono pesanti, per me ancora di più, per tutto ... Non si può alimentare sempre il fuoco, voglio bene ai miei ex compagni, aed a Massara. Oggi ...Lo ha detto il direttore tecnico delPaolo, intervistato da Sport Mediaset dopo l'eliminazione in semifinale di Champions League contro l'Inter. Inter -, le super coreografie ...

Milan, Maldini: "Percorso fantastico. Con i giovani si rischia, ma è la nostra strategia" TUTTO mercato WEB

MILANO - Delusione in casa Milan per il mancato approdo in finale di Champions League. Al termine della gara contro l'Inter, vinta dalla compagine di Inzaghi grazie alla rete di Lautaro, anche Paolo ...Il Milan lascia la Champions League, ma questo per Paolo Maldini è solo un ulteriore passo di un percorso ancora lungo. "Il percorso non è finito. Abbiamo il dovere di provare a qualificarci tra le ...