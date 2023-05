Milan | Maldini durissimo dopo l' eliminazione dalla Champions Ecco con chi ce l' ha

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Due semifinali perse contro l'Inter che conquista meritatamente il pass per la finaleLeague. Il doppio euroderby è amaro per ilche non riesce a rimontare il 2 - 0 subito nella gara d'...

Auguriamo loro tutto il meglio per la finale a Istanbul", il messaggio di Gerry Cardinale , fondatore e managing partner di RedBird (il fondo proprietario del). Paolo"Non siamo ...Perché ilha speso ma lo ha fatto male e ci sono anche delle sue responsabilità in questo'adesso rischia grosso: Cardinale rifletteIl mercato milanista, in effetti, è stato ...ha esplicitato alcuni concetti mai verbalizzati con questa chiarezza. Ad esempio, che ilconsegnato a Pioli dopo il tricolore non era strutturato per reggere due competizioni pur ...

Maldini durissimo: "Tra noi e l'Inter non c'è stata gara, ora bisogna investire" La Gazzetta dello Sport

Milan ko con l'Inter in semifinale di Champions e attualmente ... mettendo in forte discussione l’operato dell’area sportiva, con le posizioni di Pioli, Maldini e Massara (quest’ultimi in scadenza di ...Dopo l'eliminazione in Champions League, il Milan si lecca le ferite: finisce nell'occhio del ciclone anche Paolo Maldini ...