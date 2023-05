Milan | in estate via alla rivoluzione | i giocatori in uscita

(Di mercoledì 17 maggio 2023) La stagione, per il, rischia di tramutarsi in un flop. La netta sconfitta contro l'Inter nella semifinale di Champions League, almeno in parte, ha infatti vanificato quanto di buono fatto vedere in precedenza in Europa dai rossoneri, soltanto quinti in campionato. Ed in caso di mancata...

CON O SENZA WANDA, SARA' LA SUADI MERCATO - Icardi a Istanbul è ufficialmente in prestito ... E fra queste c'è anche un ritorno in Serie A dove ilresta solo sullo sfondo come ultima ......milioni impiegati la scorsaha dato riscontri quasi nulli, cosa che ovviamente non può essere passata inosservata. Ecco perché la situazione è calda, e fluida. In parole povere: con un...1 Aster Vranckx, come riporta Tuttosport , essendo stato impiegato poco da Stefano Pioli in questa stagione del, non dovrebbe essere riscattato indai rossoneri (servono 12 milioni di euro).

Mercato, Morata chiama Juve, Milan e Roma: "In estate può succedere di tutto" - Sportmediaset Sport Mediaset

Secondo quanto riportato da Tuttosport, uno degli acquisti della scorsa estate potrebbe essere ceduto nei prossimi mesi ...Dani Olmo torna nel mirino del Milan. I rossoneri contro l’Inter si sono mostrati impotenti, non riuscendo mai a dare l’impressione di poter ribaltare la partita. Maldini è stato durissimo nel post ga ...