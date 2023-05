Milan | Giroud | “Perdere ora è molto doloroso | specialmente contro l’Inter”

Commenta per primo Olivier, attaccante del, ha parlato a BT Sport all'indomani dell'eliminazione in semifinale di Champions League contro l'Inter: 'Avrei firmato subito se mi avessero detto che al primo anno al ...I rossoneri eliminati dalla Champions League in semifinale dall'Inter. Ecco le reazioni social al ...Ilha subito la botta della mancanza di un numero 9 di razza. Uno come, che possa far rifiatare il francese ed esser comunque affidabile. Per cui, imparando dai propri errori, i rossoneri ...

Di Canio: "L'Inter ha Lukaku riserva, il Milan Giroud titolare con 8 gol senza riserve" Milan News

Ieri sera il gol di Lautaro Martinez ha messo fine ai sogni di gloria europei del Milan, eliminato dai nerazzurri nella semifinale di Champions League. La ...Il Milan crolla emotivamente e tecnicamente davanti ad un Inter ben messa in campo a differenza della compagine rossonera che sembrava molto in balia degli eventi.