Milan | fallisce la seconda impresa Fa festa l’Inter | ma ai rossoneri resta un buon progetto da non tradire

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Pioli non è più on fire… e tutto ilpure. Dopo lo Scudetto dello scorso anno, il fuoco rossonero si è spento sul più bello, a un passo da una finale di Champions che avrebbe avuto qualcosa di epico. Il sogno del, che poteva apparire miracoloso, è per contro qualcosa che è stato alimentato da un carburante che di metafisico ha ben poco: un. Ilè prima tornato in Champions dopo sette anni, poi si è laureato campione d’Italia dopo undici anni e poi è arrivato in semifinale di Champions, dove mancava da 16 anni: un triennio di risultati importanti, non si può certo parlare di qualcosa di casuale, neppure di scontato. E che adesso non va battuto al vento. No perché iquesto triennio felice lo hanno raggiunto in maniera molto diversa rispetto al ...