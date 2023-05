Milan | Cardinale | “Il mio ringraziamento alla squadra e ai tifosi”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Al termine di Inter-, il patron del club rossonero, Gerry, ha voluto ringraziare il mondo rossonero per l'annata europea

Ilnon è ancora pronto. E' un messaggio soprattutto rivolto alla società. Si vedrà la sua ... Gerry, il patron rossonero, intanto ha fatto i complimenti all'Inter augurandole il meglio ...La mia speranza, in poche parole, è chefaccia alciò che la famiglia Zhang ha fatto all'Inter: un grande dirigente, un grande allenatore, grandi investimenti. E non mi venite a ...18 Gerry, proprietario del, si congratula con l'Inter, che ha eliminato i rossoneri in semifinale di Champions League: 'A nome delvoglio congratularmi con tutto il team dell'Inter e ...

Milan, Scaroni: "In Champions possiamo ribaltare il risultato. Pioli Ha un contratto fino al 2025" GianlucaDiMarzio.com

Il Milan fa una gran fatica. E non basta neppure Leao ... non sempre convincente per la proprietà nella gestione di questa ultima crisi. Gerry Cardinale, il patron rossonero, intanto ha fatto i ...Blog Calciomercato.com: Derby nel 2023: 4 vittorie Inter, 0 vittorie Milan; 7 gol Inter, 0 gol Milan. Ultimi 16 derby: 11 vittorie Inter, 3 pareggi, 2 vittorie Milan. Trofei negli ...